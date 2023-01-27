Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свой поступок семейными проблемами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
По словам главы полицейского управления Тегерана Хосейна Рахими, мужчина явился в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми.
«На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами», - рассказал Рахими.
Видео нападения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина врывается в помещение и начинает стрелять, а один из охранников пытается его задержать.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что неизвестный напал с автоматом Калашникова на посольство Азербайджана в Иране. В результате был убит начальник охраны Орхан Аскеров, еще двое охранников посольства ранены. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.