Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свой поступок семейными проблемами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По словам главы полицейского управления Тегерана Хосейна Рахими, мужчина явился в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми.

«На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами», - рассказал Рахими.

Видео нападения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина врывается в помещение и начинает стрелять, а один из охранников пытается его задержать.