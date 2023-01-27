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1 час назад

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свой поступок

Елена Прошина

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свой поступок семейными проблемами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свой поступок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы полицейского управления Тегерана Хосейна Рахими, мужчина явился в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми.

«На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами», - рассказал Рахими.

Видео нападения появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина врывается в помещение и начинает стрелять, а один из охранников пытается его задержать.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что неизвестный напал с автоматом Калашникова на посольство Азербайджана в Иране. В результате был убит начальник охраны Орхан Аскеров, еще двое охранников посольства ранены. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

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