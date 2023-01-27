Шесть военнослужащих погибли в ДТП с КамАЗом в Белгороде

В Белгороде в результате опрокидывания КамАЗа погибли шесть человек, сообщает Telegram-канал «112». По словам источника, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Как утверждают авторы, все погибшие были военнослужащими.

Фото: ТАСС ТАСС

Авария случилась утром 27 января в черте Белгорода. По данным «112», военный грузовик съехал с дороги и опрокинулся. На месте работают экстренные службы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь.