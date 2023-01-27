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25 минут назад

«112»: шесть военнослужащих погибли в ДТП с КамАЗом в Белгороде

News.ru

В Белгороде в результате опрокидывания КамАЗа погибли шесть человек, сообщает Telegram-канал «112». По словам источника, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Как утверждают авторы, все погибшие были военнослужащими.

Шесть военнослужащих погибли в ДТП с КамАЗом в Белгороде
Фото: ТАССТАСС

Авария случилась утром 27 января в черте Белгорода. По данным «112», военный грузовик съехал с дороги и опрокинулся. На месте работают экстренные службы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь.

До этого в экстренных службах сообщили, что в Ольховатском районе Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и военным тягачом. По предварительной информации, люди направлялись из Луганска в Белгород. По данным служб, пострадавшие не получили серьезных травм. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Происшествия,Росгвардия,
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