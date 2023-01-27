Отбиравшего квартиры у российских ветеранов отдали под суд

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела бывшего директора государственного бюджетного социального учреждения «Дом ветеранов войны и труда №1» Максима Щербакова, обвиняемого в получении взяток на 19 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

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Фигуранту вменяются 25 эпизодов получения незаконного вознаграждения от гендиректора компании «РоссРента» Александра Базымянского, который, по версии следствия, отбирал квартиры у пожилых людей, а потом сдавал их в соцучреждение.

По версии следствия, с 2010-го по 2019 год Щербаков систематически получал взятки от Базымянского за размещение в доме ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также жителей блокадного Ленинграда. Общая сумма подношений превысила 19 миллионов рублей.

Базымянский мошенническим путем похищал квартиры престарелых, убеждая их отдать жилье якобы государству. Он уже предстал перед судом. На его имущество стоимостью 23 миллиона рублей наложен арест.