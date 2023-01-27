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22 минуты назад

Российского пятиклассника нашли мертвым с предсмертной запиской

Lenta.ru

В одной из квартир на улице Макаренко в Новосибирске обнаружили тело 11-летнего мальчика, ребенок оставил предсмертную записку. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Российского пятиклассника нашли мертвым с предсмертной запиской
Фото: ТАССТАСС

«Нашли предсмертную записку. В семье еще есть один ребенок, мама воспитывает одна, отца нет», — рассказала изданию знакомая семьи. При этом содержимое письма не раскрывается.

Сообщается, что пятиклассник учился в школе №78. Правоохранители начали проверку по факту гибели ребенка. К делу подключилась также детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Ранее сообщалось, что ученица седьмого класса школы в Нижнем Новгороде попыталась покончить с собой после того, как получила за день три двойки. Дома девочку после попытки суицида обнаружила мать. Приехавшим на место медикам удалось спасти жизнь ребенка. Врачи также провели с девочкой беседу по поводу произошедшего.

Происшествия,Надежда Болтенко,
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