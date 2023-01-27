Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян

— Они разработали новую тактику. Сначала делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Затем закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее средства. Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять «зеркальный» кредит», — пояснил специалист.