В США готовятся к беспорядкам из-за смерти афроамериканца

Полиция США готовятся к возможным беспорядкам после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение полицейскими афроамериканца Тайра Николса, позднее скончавшегося. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, предупреждение о возможных протестах и беспорядках получили от своих коллег в Мемфисе (штат Теннесси), где произошел инцидент, руководители полицейских управлений крупных городов США по всей стране. Источники CNN уточняют, что полицейское управление столичного округа Колумбия и полиция Капитолия приняли решение увеличить штат сотрудников на случай беспорядков.

Инцидент произошел 7 января в Мемфисе, когда сотрудники патрульной службы остановили 29-летнего Николса, предположительно, за нарушение правил дорожного движения. При задержании афроамериканец попытался скрыться, однако полицейские догнали его, после чего началась потасовка. По словам адвокатов семьи Николса, полицейские избивали его на протяжении трех минут.

Афроамериканец был доставлен в больницу, где скончался через три дня. Согласно предварительным выводам следователей, смерть наступила от травм, полученных в результате "инцидента с применением силы со стороны правоохранителей".