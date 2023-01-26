Самолет вернулся в Махачкалу из-за технических проблем

Самолет, вылетевший из Махачкалы в Москву, был вынужден вернуться обратно из-за технических проблем, рассказал гендиректор международного аэропорта Махачкала Саид Рамазанов. Об этом пишет ТАСС.
«Из-за технических проблем самолет, вылетавший из Махачкалы в Москву, вернулся в аэропорт вылета», - подчеркнул Рамазанов.
Собеседник агентства отметил, что лайнер сел успешно, пострадавших нет.
Рамазанов добавил, что пассажиры на резервном самолете в ближайшее время отправятся в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы борт вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пилота.