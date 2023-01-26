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1 час назад

Самолет вернулся в Махачкалу из-за технических проблем

Илья Родин

Самолет, вылетевший из Махачкалы в Москву, был вынужден вернуться обратно из-за технических проблем, рассказал гендиректор международного аэропорта Махачкала Саид Рамазанов. Об этом пишет ТАСС.

Самолет вернулся в Махачкалу из-за технических проблем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за технических проблем самолет, вылетавший из Махачкалы в Москву, вернулся в аэропорт вылета», - подчеркнул Рамазанов.

Собеседник агентства отметил, что лайнер сел успешно, пострадавших нет.

Рамазанов добавил, что пассажиры на резервном самолете в ближайшее время отправятся в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы борт вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пилота.

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