Самолет вернулся в Махачкалу из-за технических проблем

Самолет, вылетевший из Махачкалы в Москву, был вынужден вернуться обратно из-за технических проблем, рассказал гендиректор международного аэропорта Махачкала Саид Рамазанов. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Из-за технических проблем самолет, вылетавший из Махачкалы в Москву, вернулся в аэропорт вылета», - подчеркнул Рамазанов.

Собеседник агентства отметил, что лайнер сел успешно, пострадавших нет.

Рамазанов добавил, что пассажиры на резервном самолете в ближайшее время отправятся в пункт назначения.