В США ликвидировали группировку хакеров-вымогателей Hive

В министерстве юстиций США заявили о ликвидации хакерской группировки Hive. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Генпрокурор Меррик Гарланд подчеркнул, что прошлой ночью министерство ликвидировало международную сеть хакеров-вымогателей, ответственную за вымогательство и попытки вымогательства сотен миллионов долларов у жертв в США и во всем мире.

В минюсте подчеркнули, что сотрудники ФБР удалось проникнуть в компьютерные сети группировки и предотвратить необходимость выплат $130 миллионов в виде выкупа.

Ранее по данным компании Kaspersky Lab стало известно, что в 2022 году от атак хакеров-вымогателей по всему миру пострадали как минимум 730 организаций.

Самой активной хакерской группой, которая в 2022 году чаще остальных совершала атаки с использованием вирусов-шифровальщиков (типа вредоносного ПО, которое шифрует все файлы на ПК и требует деньги за восстановление доступа к ним, – прим. ред.), стала LockBit.