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31 минуту назад

Минюст США сообщил о ликвидации международной группировки хакеров-вымогателей Hive

Газета.Ru

В министерстве юстиций США заявили о ликвидации хакерской группировки Hive. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В США ликвидировали группировку хакеров-вымогателей Hive
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генпрокурор Меррик Гарланд подчеркнул, что прошлой ночью министерство ликвидировало международную сеть хакеров-вымогателей, ответственную за вымогательство и попытки вымогательства сотен миллионов долларов у жертв в США и во всем мире.

В минюсте подчеркнули, что сотрудники ФБР удалось проникнуть в компьютерные сети группировки и предотвратить необходимость выплат $130 миллионов в виде выкупа.

Ранее по данным компании Kaspersky Lab стало известно, что в 2022 году от атак хакеров-вымогателей по всему миру пострадали как минимум 730 организаций.

Самой активной хакерской группой, которая в 2022 году чаще остальных совершала атаки с использованием вирусов-шифровальщиков (типа вредоносного ПО, которое шифрует все файлы на ПК и требует деньги за восстановление доступа к ним, – прим. ред.), стала LockBit.

Одними из самых активных хакерских группировок стали Clop (TA 505), Hive, Lockbit, RagnarLocker, BlackByte и BlackCat.

Происшествия,Лаборатория Касперского,Министерство юстиции США,ФБР,
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