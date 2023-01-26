Главного IT-специалиста ФТС задержали в Москве

В Москве задержан глава управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрий Васильев. Его подозревают в получении взяток от подрядчиков и хищении с господрядов, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: cittu.customs.gov.ru cittu.customs.gov.ru

Отмечается, что СК РФ завел на чиновника уголовное дело по материалам, которые были собраны сотрудниками ФСБ.

По данным телеканала, Васильев был задержан силовиками на рабочем месте. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и изберут меру пресечения.