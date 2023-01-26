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35 минут назад

Главного IT-специалиста ФТС задержали в Москве

Илья Родин

В Москве задержан глава управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрий Васильев. Его подозревают в получении взяток от подрядчиков и хищении с господрядов, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Главного IT-специалиста ФТС задержали в Москве
Фото:  cittu.customs.gov.ru cittu.customs.gov.ru

Отмечается, что СК РФ завел на чиновника уголовное дело по материалам, которые были собраны сотрудниками ФСБ.

По данным телеканала, Васильев был задержан силовиками на рабочем месте. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, что в марте 2021 года правоохранительные органы задержали бывшего главу петербургского отдела таможенного контроля Олега Гусева. Суд приговорил его к 8 годам колонии и штрафу в размере 40 млн рублей.

Происшествия,Олег Гусев,Дмитрий Васильев,ФТС России,Следственный комитет,ФСБ,
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