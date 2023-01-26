Главного IT-специалиста ФТС задержали в Москве

В Москве задержан глава управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрий Васильев. Его подозревают в получении взяток от подрядчиков и хищении с господрядов, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что СК РФ завел на чиновника уголовное дело по материалам, которые были собраны сотрудниками ФСБ.
По данным телеканала, Васильев был задержан силовиками на рабочем месте. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и изберут меру пресечения.
Напомним, что в марте 2021 года правоохранительные органы задержали бывшего главу петербургского отдела таможенного контроля Олега Гусева. Суд приговорил его к 8 годам колонии и штрафу в размере 40 млн рублей.