Москвич потерял деньги из-за увлечения сына Standoff 2

В Москве десятилетний ребенок пошел на поводу у мошенников и потратил с банковской карты отца большую сумму денег на покупки в мобильной игре Standoff 2. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что родители мальчика знали об увлечении сына. Более того отец-пенсионер сам часто покупал сыну виртуальное золото, но тратил на это не больше тысячи рублей. В какой-то момент школьник наткнулся на канал в Telegram, предлагавший бесплатное золото в игре, которое можно было получить по промокоду. Но предоставляли его администраторы только после получения фотографий банковских карт и паролей из сообщений, которые приходят на телефон их владельца.

Мальчик не увидел в этом ничего странного, решив не советоваться на этот счет с родителями, и взял банковскую карту отца и оба телефона родителей. Затем он ушел и закрылся у себя в комнате.

Мать мальчика, заподозрив неладное, позвала мужа, чтобы поговорить с сыном. Когда отец пришел к сыну в комнату с его телефона уже начали списывать деньги. По данным SHOT, речь идет о сумме в 350 тысяч рублей, а «РЕН ТВ»

— 150 тысяч.