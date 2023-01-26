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27 минут назад

Baza: в Ростовской области ищут машину с вооруженными людьми.

Газета.Ru

В Ростовской области ищут машину с, предположительно, вооруженными людьми, сообщает Telegram-канал Baza.

В Ростовской области ищут машину с вооруженными людьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, разыскивается вишневый «ВАЗ» с курскими номерами, а у пассажиров при себе имеются украинские флаги и шевроны Вооруженных сил Украины.

Ранее в Омске полиция задержала поджигателя автомобилей, на которых была наклеена буква Z.

Правоохранители установили три эпизода поджога автомобилей — два в октябре и один в ноябре (о ряде поджогов автомобилей с буквой Z в Омске тогда сообщал Telegram-канал Mash), — вышли на подозреваемого. Им оказался инженер Антон Смольянинов, 45-летний местный житель.

Полицейские установили слежку за подозреваемым и задержали его после очередного поджога. На этот раз омич поджег трансформаторную будку на Военной улице, которая питала противотуберкулезный диспансер и несколько десятков частных домов. Здание уцелело, однако пламя повредило две кабельные линии.

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