В Ростовской области ищут машину с вооруженными людьми

В Ростовской области ищут машину с, предположительно, вооруженными людьми, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, разыскивается вишневый «ВАЗ» с курскими номерами, а у пассажиров при себе имеются украинские флаги и шевроны Вооруженных сил Украины.

Ранее в Омске полиция задержала поджигателя автомобилей, на которых была наклеена буква Z.

Правоохранители установили три эпизода поджога автомобилей — два в октябре и один в ноябре (о ряде поджогов автомобилей с буквой Z в Омске тогда сообщал Telegram-канал Mash), — вышли на подозреваемого. Им оказался инженер Антон Смольянинов, 45-летний местный житель.