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37 минут назад

На шоу Малахова раскрыли новые подробности убийства свердловской матери пятерых детей

Ura.Ru

На передаче телеведущего Андрея Малахова рассказали о подробностях убийства матери пятерых детей. В программе на канале «Россия 1» приняли участие мать и сестра свердловчанина Александра Белюшина подозреваемого в преступлении. Источник URA.RU еще 17 января анонсировал участие родственников мужчины на ТВ.

На шоу Малахова раскрыли новые подробности убийства матери пятерых детей
Фото: ТАССТАСС

«Не мог он пойти на убийство. Они прожили вместе 15 лет, Александр любил ее [мать пятерых детей Любовь], очень сильно любил детей. Последнее время он был унижен, так как на коленях просил Любовь уходить с работы. Она в свою очередь возвращалась всегда пьяной», — утверждает мать подозреваемого Раиса Агданцева.

По словам сестры Александра Белюшина, на суде ее брат пытался намекнуть на свою невиновность. «Его заставили признаться в убийстве», — отметила она.

Александр и Любовь развелись из-за постоянных недопониманий.

«После развода мой сын боялся дотронуться до Любы. А вот у нее была мечта посадить его, она мне сама в глаза говорила об этом», — сказала мать Александра Белюшина.

Как писало URA.RU, Любовь Белюшина пропала 22 декабря — в этот день ее бывший муж Александр Белюшин позвонил в полицию и рассказал, что не может с ней связаться. На поиски бросили волонтеров и оперативников свердловской полиции.

Тело женщины нашли 11 января, после чего подозреваемый был задержан и отправлен под стражу. Женщину похоронили в поселке под Алапаевском, а ее пятерых детей забрали органы опеки. Предположительно, бабушка или другие родственники смогут забрать обездоленных детей себе, когда позволят следователи.

Происшествия,Андрей Малахов,
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