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17 минут назад

Двух летевших из Таиланда в РФ пассажиров сняли с рейса авиакомпании S7 за дебош на борту

Москва24

Двух пассажиров авиакомпании S7, летевших из Таиланда в Россию, сняли с рейса за мелкое хулиганство. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Россияне подрались на борту самолета из Таиланда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, во время посадки на борт два трансферных пассажира, которые летели из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск, вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и рядом сидящих пассажиров", – рассказали в компании.

В S7 уточнили, что на замечания борпроводников и представителя авиакомпании пассажиры не реагировали. После этого прибывшие на борт сотрудники полиции составили на нарушителей протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

В связи с инцидентом рейс был задержан на 1,5 часа. Находившимся на борту в авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее конфликт между пассажирами завязался на борту самолета авиакомпании Air Moldova, который следовал из Кишинева в Тель-Авив. Пассажиры устроили потасовку после посадки самолета. Позже агрессоров задержали.

Происшествия,АК S7,
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