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44 минуты назад

Муж лежащей в роддоме россиянки жестоко избил трехлетнего пасынка

Lenta.ru

В Забайкалье 34-летний россиянин жестоко избил ребенка своей жены, которая в этот момент лежала в роддоме. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Муж лежащей в роддоме россиянки жестоко избил трехлетнего пасынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О происшествии стало известно 25 января. Мужчина из поселка Дарасун в Карымском районе набросился на трехлетнего пасынка с кулаками. Избитого ребенка обнаружила бабушка — из-за сильного отека у него не открывались глаза.

Приехавшие на вызов врачи увезли мальчика в краевую детскую клиническую больницу, где у него зафиксировали сотрясение мозга, множественные кровоизлияния, а также ссадины на лице и шее. Ребенок находится в реанимации, его отчима разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что 25-летний житель Хабаровского края избил своего малолетнего пасынка после того, как тот съел несколько кусков колбасы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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