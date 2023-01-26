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11 минут назад

Семерых россиян осудили по делу экстремистского сообщества

Lenta.ruиещё 1

В Саратове суд вынес приговор семерым местным жителям в возрасте от 16 до 22 лет по делу экстремистского сообщества. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Трошева.

Семерых россиян осудили по делу экстремистского сообщества
Фото: ТАССТАСС

Трое фигурантов, которым не было 18 лет на момент совершения преступления, получили по 2,5 года колонии общего режима. Остальные получили один год и один месяц, десять месяцев колонии общего режима или десять месяцев колонии-поселения.

По данным ведомства, в 2020 году трое молодых людей создали экстремистское сообщество. Они были сторонниками ультраправых взглядов. С 16 декабря 2020 по 27 мая 2021 года участники совершили насильственные преступления с применением оружия в отношении пяти саратовцев.

Происшествия,Следственный комитет,
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