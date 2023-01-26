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57 минут назад

«112»: бывший российский топ-менеджер заживо сгорел после курения сигареты

News.ru

Бывший топ-менеджер Роскосмоса, АХК «Сухой», Менатепа, Лукойла и Русдрагмета Дмитрий Павочка сгорел в собственной квартире в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По данным портала, мужчина уснул с горящей сигаретой, после чего сгорел заживо.

Как утверждают авторы публикации, инцидент произошел на 17 этаже дома на Ленинском проспекте в Москве. В последнее время управленец руководил отделом международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства.

Ранее сообщалось, что на металлургическом заводе компании «Молирен» в городе Рошаль Московской области произошел взрыв. По словам источника, на заводе взорвалась алюминиевая пыль. После хлопка произошел пожар, его площадь составила 200 квадратных метров.

В ночь на 19 января прихожанин устроил пожар в здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве. Из здания самостоятельно эвакуировался один человек, еще один пострадал. Огонь распространился на 100 квадратных метров.

Происшествия,Видео,Сухой,Роскосмос,Лукойл,
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