Тело девятиклассника нашли на дне Черного моря возле российского курорта

В Анапе на дне Черного моря нашли тело девятиклассника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации издания, мертвого школьника обнаружили на глубине около полутора метров в двух метрах от берега курорта во время осмотра пляжа санатория «Русь». Рядом с телом 16-летнего мальчика находился полиэтиленовый пакет, наполненный морской галькой. Рюкзак и личные вещи погибшего лежали на земле. Точная причина смерти девятиклассника не уточнятся.

Изданию также стало известно, что подросток находился на дистанционном обучении в московской школе. 25 января он признался своей матери, что врал ей о ходе учебы.