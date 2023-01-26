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37 минут назад

Кота похитили из магазина в Петербурге

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина похитил кота из магазина. Об этом пишет интернет-портал «Подъем».

Кота похитили из магазина в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в одном из зоомагазинов на проспекте Большевиков. По словам хозяйки кота, продавца Ольги, она намерена обратиться в полицию.

«У нас комплекс, много магазинов. И когда я утром открываю зоомагазин, кот ходит по всем бутикам, по гостям, все его знают, любят, гладят. И есть парикмахерская. Вот этот мужчина приходил в парикмахерскую. Девочки говорят, он был жутко пьяный. Постригся, вышел, прихватил под мышку кота и ушел», - рассказала Ольга.

Женщина надеется, что когда мужчина проспится и придет в себя, то даже не вспомнит откуда у него появилось животное и тогда он выкинет его. В этом случае, кот найдет дорогу и придет обратно. По мнению хозяйки, мужчина, скорее всего, живет в этом же районе, т.к. регулярно ходит в парикмахерскую.

«Хочется надеяться, чтобы кот ему нассал в любимый ботинок, и он его выкинул. Вот честно!» - заявила Ольга.

По ее словам, кота зовут Ролтик (от назв. лапши «Роллтон»), он жил в магазине пять лет.

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