Кота похитили из магазина в Петербурге

«У нас комплекс, много магазинов. И когда я утром открываю зоомагазин, кот ходит по всем бутикам, по гостям, все его знают, любят, гладят. И есть парикмахерская. Вот этот мужчина приходил в парикмахерскую. Девочки говорят, он был жутко пьяный. Постригся, вышел, прихватил под мышку кота и ушел», - рассказала Ольга.

Женщина надеется, что когда мужчина проспится и придет в себя, то даже не вспомнит откуда у него появилось животное и тогда он выкинет его. В этом случае, кот найдет дорогу и придет обратно. По мнению хозяйки, мужчина, скорее всего, живет в этом же районе, т.к. регулярно ходит в парикмахерскую.