В парке Санкт-Петербурга обнаружили человеческую ногу

В Петербурге в парке на улице Добровольцев около дома № 58 женщина обнаружила человеческую ногу, передает портал Piter.TV. Конечность находилась в овраге. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов позже нашли в речке Ивановка труп мужчины в стадии сильных гнилостных изменений.

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По сведениям портала, на вид погибшему около 40-45 лет. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее житель Санкт-Петербурга нашел на улице пакет, в котором лежала отсеченная человеческая голова. Следственный отдел по Красносельскому району города начал доследственную проверку.