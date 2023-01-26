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46 минут назад

В парке Санкт-Петербурга обнаружили человеческую ногу

News.ru

В Петербурге в парке на улице Добровольцев около дома № 58 женщина обнаружила человеческую ногу, передает портал Piter.TV. Конечность находилась в овраге. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов позже нашли в речке Ивановка труп мужчины в стадии сильных гнилостных изменений.

В парке Санкт-Петербурга обнаружили человеческую ногу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям портала, на вид погибшему около 40-45 лет. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее житель Санкт-Петербурга нашел на улице пакет, в котором лежала отсеченная человеческая голова. Следственный отдел по Красносельскому району города начал доследственную проверку.

В селе Урульга Карымского района Забайкальского края ранее обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины. По данным СУ СКР края, тело нашли в выгребной яме. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки. Подозреваемого уже заключили под стражу в изолятор временного содержания, а по изъятым у него вещам будут проведены судебные экспертизы.

Происшествия,Следственный комитет,
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