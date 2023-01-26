В Подмосковье выловили заряженный реактивный пехотный огнемет

В подмосковном Пушкино на берегу реки Уча нашли заряженный реактивный пехотный огнемет, сообщает Telegram-канал Shot.

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Согласно имеющейся информации, оружие обнаружил прохожий, который позвонил в полицию со словами "кажется, там гранатомет". Прибывшие на место саперы установили, что на берегу лежит РПО "Шмель" с боеприпасом внутри. Добавляется, что огнемет был опломбирован и находился в "транспортировочном положении".

Как оружие оказалось у реки в Подмосковье и кому оно принадлежит, к настоящему моменту установить не удалось. РПО "Шмель" оснащено контейнером с рукояткой, внутри которого находится термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. После контакта с целью оно распыляется как аэрозоль и взрывается. Принцип действия аналогичен реактивным комплексам "Солнцепек". При взрыве все живое в зоне поражения уничтожается большим давлением и температурой в 850 градусов.