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32 минуты назад

Shot: в Подмосковье выловили заряженный реактивный пехотный огнемет

Газета.Ruиещё 1

В подмосковном Пушкино на берегу реки Уча нашли заряженный реактивный пехотный огнемет, сообщает Telegram-канал Shot.

В Подмосковье выловили заряженный реактивный пехотный огнемет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно имеющейся информации, оружие обнаружил прохожий, который позвонил в полицию со словами "кажется, там гранатомет". Прибывшие на место саперы установили, что на берегу лежит РПО "Шмель" с боеприпасом внутри. Добавляется, что огнемет был опломбирован и находился в "транспортировочном положении".

Как оружие оказалось у реки в Подмосковье и кому оно принадлежит, к настоящему моменту установить не удалось. РПО "Шмель" оснащено контейнером с рукояткой, внутри которого находится термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. После контакта с целью оно распыляется как аэрозоль и взрывается. Принцип действия аналогичен реактивным комплексам "Солнцепек". При взрыве все живое в зоне поражения уничтожается большим давлением и температурой в 850 градусов.

Ранее телерадиокомпания "Би-би-си" рассказывала, что тысячи неразорвавшихся бомб, сброшенных немцами во время Второй мировой войны, до сих пор находятся в британском Уэльсе.

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