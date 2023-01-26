Родственники погибших в авиакатастрофах подали в суд на Boeing

Родственники погибших в двух авиакатастрофах лайнеров Boeing 737 Max и представители компании-производителя самолетов встретятся в четверг в зале судебных заседаний в Техасе, сообщило агентство Associated Press. Истцы обвиняют Boeing в совершении "самого смертельного корпоративного преступления в истории США".

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После авиакатастроф в 2018 году в Индонезии и в 2019 году Эфиопии, унесших в общей сложности 346 жизней, Boeing столкнулась с судебными исками, расследованиями комиссии Конгресса США и огромным ущербом для своего бизнеса.

Причиной трагедий стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS): на самолете неправильно срабатывал датчик угла атаки, из-за чего система управления полетом получала неверные данные и задействовала MCAS, которая переводила самолет в пикирование. К этому моменту экипаж полностью терял управление самолетом.

В США против производителя самолетов сначала завели дело о подлоге с целью одобрения введения Boeing 737 Max в эксплуатацию, но затем ограничились тем, что компания выплатит 2,5 миллиарда долларов авиакомпаниям и штраф в 243,6 миллиона.

В то же время об условиях сделки не поставили в известность родственников погибших в авиакатастрофах, чем, по мнению окружного судьи Рида О'Коннора, нарушили закон о правах жертв.