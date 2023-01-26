В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
10 минут назад

Родственники погибших в авиакатастрофах подали в суд на Boeing

Российская Газета

Родственники погибших в двух авиакатастрофах лайнеров Boeing 737 Max и представители компании-производителя самолетов встретятся в четверг в зале судебных заседаний в Техасе, сообщило агентство Associated Press. Истцы обвиняют Boeing в совершении "самого смертельного корпоративного преступления в истории США".

Родственники погибших в авиакатастрофах подали в суд на Boeing
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После авиакатастроф в 2018 году в Индонезии и в 2019 году Эфиопии, унесших в общей сложности 346 жизней, Boeing столкнулась с судебными исками, расследованиями комиссии Конгресса США и огромным ущербом для своего бизнеса.

Причиной трагедий стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS): на самолете неправильно срабатывал датчик угла атаки, из-за чего система управления полетом получала неверные данные и задействовала MCAS, которая переводила самолет в пикирование. К этому моменту экипаж полностью терял управление самолетом.

В США против производителя самолетов сначала завели дело о подлоге с целью одобрения введения Boeing 737 Max в эксплуатацию, но затем ограничились тем, что компания выплатит 2,5 миллиарда долларов авиакомпаниям и штраф в 243,6 миллиона.

В то же время об условиях сделки не поставили в известность родственников погибших в авиакатастрофах, чем, по мнению окружного судьи Рида О'Коннора, нарушили закон о правах жертв.

Пол Касселл, адвокат, представляющий семьи, выразил надежду, что показания родственников убедят Министерство юстиции отказаться от сделки с Boeing.

Происшествия,Пол Касселл,Boeing,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители