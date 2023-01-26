Пьяный москвич ночью пытался проникнуть в военкомат, чтобы отправиться на СВО

В Москве пьяный россиянин посреди ночи пытался ворваться в военкомат, чтобы его отправили на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в три часа ночи 25 января на территории Перовского военного комиссариата.

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По данным источника, 45-летний дебошир пытался войти в военкомат через ворота, однако они были заперты. После неудачной попытки открыть калитку россиянин стал искать другие способы проникнуть на территорию.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину. В разговоре с правоохранителями москвич пояснил, что ему "срочно нужно на войну".

В результате россиянина доставили на медосвидетельствование, а после в отдел. Там на мужчину завели административный протокол за появление в состоянии опьянения в общественных местах.