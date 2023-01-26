Российский подросток забил мать молотком до смерти

По данным ведомства, утром 25 января в одной из квартир дома №11 по проспекту Канатчиков подросток взял молоток и избил им спящую мать по голове. Затем он достал нож и ударил им жертву в шею. От полученных травм женщина скончалась. После этого фигурант сам позвонил в полицию и рассказал, что вернулся домой и обнаружил тело.