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1 час назад

Россиянина осудили на семь лет за избиение до смерти матери

Lenta.ruиещё 3

В Псковской области суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Островского района за убийство матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянина осудили на семь лет за избиение до смерти матери
Фото: Дмитрий Лебедев / КоммерсантъДмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, утром 1 февраля фигурант приехал в гости к потерпевшей на улицу Фрунзе. Они поссорились, тогда фигурант 30 раз ударил родственницу руками и подручными предметами, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что под Омском поместили в СИЗО 23-летнего мужчину, избившего до смерти 52-летнюю мать за упреки.

Происшествия,Изнасилование,Следственный комитет,
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