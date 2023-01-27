Россиянина осудили на семь лет за избиение до смерти матери

В Псковской области суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Островского района за убийство матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, утром 1 февраля фигурант приехал в гости к потерпевшей на улицу Фрунзе. Они поссорились, тогда фигурант 30 раз ударил родственницу руками и подручными предметами, нанеся смертельные ранения.