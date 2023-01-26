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6 минут назад

Российские подростки устроили массовую драку у ТЦ из-за вейпа и попали на видео

Lenta.ru

В Перми подростки устроили массовую драку на парковке у торгового центра (ТЦ) из-за электронной сигареты. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП».

На появившемся видеоролике видно, как группа российских школьников жестоко пинает ногами сверстника. У лежащего на снегу мальчика изо рта идет кровь. Затем подростки догоняют еще одного ребенка и расправляются с ним аналогичным образом. Школьник падает на колени и хватается руками за голову, чтобы увернуться от ударов.

Позже очевидцы рассказали, что причиной конфликта стал аккумулятор к вейпу. Они также пояснили, что никто из других детей не пытался вмешаться и остановить драку.

На данный момент неизвестно, обращались ли пострадавшие школьники в больницу и к полицейским.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьница жестоко ударила сверстницу ногой по лицу в туалете образовательного учреждения. По предварительным данным, все произошло из-за кражи вейпа. В региональном управлении МВД после публикации видеокадров потасовки начали проверку.

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До этого в Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой жестоко избили сверстника.

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