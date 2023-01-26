Жительница Британии умерла от переохлаждения из-за дорогого отопления

Пожилая жительница Великобритании — 87-летняя Барбара Болтон — умерла от переохлаждения, вызванного подорожанием стоимости отопления.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Женщину госпитализировали 11 декабря прошлого года, скончалась она 5 января.
«В больничных записях указано, что её болезнь была связана с тем фактом, что она не могла позволить себе включить отопление», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы начали расследование случившегося.
Ранее сообщалось, что власти Британии просят потребителей экономить на работе отопительных котлов.
Также была опубликована информация, что в Британии более 250 бассейнов сократят часы работы из-за роста цен на электроэнергию.