Нашедшая трехлетнего ребенка на морозе в Бурятии рассказала о его семье

«Его мать сейчас находится в Москве, я не знаю, по какой причине. Так бабушка сказала. Он проживает с бабушкой и дедушкой, но они – пьющие. Продавцов в магазине опрашивали – они сказали, что она (бабушка ребенка) в этот день где-то в районе 19:00 часов приходила за бутылкой. Говорят, что была без ребенка. Она дает показания, что была с ребенком», – добавила девушка.