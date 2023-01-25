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50 минут назад

Нашедшая трехлетнего ребенка на морозе в Бурятии рассказала о его семье

Елена Прошина

В селе Усть-Брянь Заиграевского района 24-летняя учительница нашла на морозе брошенного трёхлетнего ребёнка. Она рассказала, что ребёнок живет с дедушкой и бабушкой, которые пьют. Об этом сообщает телеканал «360».

Нашедшая трехлетнего ребенка на морозе в Бурятии рассказала о его семье
Фото: ТАССТАСС

По словам учительницы, она нашла ребёнка, когда возвращалась домой около 20:00.

«Там он сидел, видимо, шел и упал, потому что он очень плохо ходит, ему примерно года три. Я его подняла, взяла на руки. Буквально метра полтора прошла, и тут женщина навстречу вышла. Говорит: „Я знаю, чей это ребенок“», – рассказала она.

Незнакомка забрала ребёнка, пообещав отдать его родным. Учительница обратила внимание, что ребенок как будто узнал женщину и прекратил плакать.

«Его мать сейчас находится в Москве, я не знаю, по какой причине. Так бабушка сказала. Он проживает с бабушкой и дедушкой, но они – пьющие. Продавцов в магазине опрашивали – они сказали, что она (бабушка ребенка) в этот день где-то в районе 19:00 часов приходила за бутылкой. Говорят, что была без ребенка. Она дает показания, что была с ребенком», – добавила девушка.

Уточняется, что происшествием уже занимаются соответствующие органы.

Ранее девочки-подростки избили учительницу в Ленобласти.

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