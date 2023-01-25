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23 минуты назад

Пьяный пассажир снял штаны в самолете, чтобы защитить жену от трансвестита

Газета.Ru

Пассажир рейса ДубайСанкт-Петербург приревновал супругу к сидевшей рядом девушке, посчитав ее трансвеститом. Чтобы спасти жену, он снял штаны, сообщается в Telegram-канале Mash.

Летевший из Дубая в Петербург пассажир устроил дебош в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

48-летний бизнесмен вылетел из Дубая в Санкт-Петербург вместе со своей супругой. Между ними возник конфликт, поэтому женщина пересела на свободное место. Мужчине в состоянии алкогольного опьянения показалось, что рядом с его женой сидит трансвестит, поэтому он снял штаны и, крича на весь самолет, предложил неизвестной уединиться. По его словам, это было сделано, чтобы защитить супругу.

Стюарты задержали дебошира, сломав ему палец на руке. По прилете его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Уточняется, что рядом с супругой пассажира сидела 26-летняя девушка.

Ранее самолет российской авиакомпании, следовавший рейсом Бангкок — Москва посадили в Самарканде из-за драки и ухудшения состояния беременной пассажирки.

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