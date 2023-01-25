Летевший из Дубая в Петербург пассажир устроил дебош в самолете

48-летний бизнесмен вылетел из Дубая в Санкт-Петербург вместе со своей супругой. Между ними возник конфликт, поэтому женщина пересела на свободное место. Мужчине в состоянии алкогольного опьянения показалось, что рядом с его женой сидит трансвестит, поэтому он снял штаны и, крича на весь самолет, предложил неизвестной уединиться. По его словам, это было сделано, чтобы защитить супругу.