Учительницу труда арестовали за совращение школьника

В США учительницу труда из штата Миссури арестовали за совращение и изнасилование 16-летнего подростка. Об этом сообщает Springfield News-Leader.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Руслан Шамуков / ТАСС

Расследование в отношение 27-летней Лины Стюарт из города Марионвилл началось 7 декабря 2022 года. Полиции стало известно, что она вступала в неподобающие отношения с учеником публичной школы города Никса, где вела платный факультатив по работе по дереву. Тревогу забил один из родителей подростка, так как тот стал проводить с преподавательницей слишком много времени после уроков, часто переписываться и созваниваться с ней в мессенджере.

Школьника опросили сотрудники Центра защиты детей, и он признался, что в октябре 2022 года дважды встречался со Стюарт в доме друга. Во время этих встреч между учеником и учительницей произошел сексуальный контакт.

Подросток рассказал, что находился под давлением, так как боялся, что, если разорвет отношения с преподавательницей, та поставит ему плохую оценку по своему предмету. В результате он получил высший балл, причем, по собственному признанию, не прилагал никаких усилий на занятиях. Допрошенные полицией ученики и сотрудники школы подтвердили, что Стюарт проводила с учеником «неуместно большое количество времени».

Женщина была арестована в понедельник, 23 января, и сразу же отпущена под залог в 25 тысяч долларов. Лину Стюарт обвинили в растлении несовершеннолетнего, сексуальных контактах учителя с учеником мужского пола и манипуляциях сексуального характера в отношении малолетнего. Ей может грозить до семи лет тюрьмы только по первому обвинению.