В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
45 минут назад

Учительницу труда арестовали за совращение школьника

Lenta.ru

В США учительницу труда из штата Миссури арестовали за совращение и изнасилование 16-летнего подростка. Об этом сообщает Springfield News-Leader.

Учительницу труда арестовали за совращение школьника
Фото: Руслан Шамуков / ТАССРуслан Шамуков / ТАСС

Расследование в отношение 27-летней Лины Стюарт из города Марионвилл началось 7 декабря 2022 года. Полиции стало известно, что она вступала в неподобающие отношения с учеником публичной школы города Никса, где вела платный факультатив по работе по дереву. Тревогу забил один из родителей подростка, так как тот стал проводить с преподавательницей слишком много времени после уроков, часто переписываться и созваниваться с ней в мессенджере.

Школьника опросили сотрудники Центра защиты детей, и он признался, что в октябре 2022 года дважды встречался со Стюарт в доме друга. Во время этих встреч между учеником и учительницей произошел сексуальный контакт.

Подросток рассказал, что находился под давлением, так как боялся, что, если разорвет отношения с преподавательницей, та поставит ему плохую оценку по своему предмету. В результате он получил высший балл, причем, по собственному признанию, не прилагал никаких усилий на занятиях. Допрошенные полицией ученики и сотрудники школы подтвердили, что Стюарт проводила с учеником «неуместно большое количество времени».

Женщина была арестована в понедельник, 23 января, и сразу же отпущена под залог в 25 тысяч долларов. Лину Стюарт обвинили в растлении несовершеннолетнего, сексуальных контактах учителя с учеником мужского пола и манипуляциях сексуального характера в отношении малолетнего. Ей может грозить до семи лет тюрьмы только по первому обвинению.

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Джорджия арестовали за совращение и изнасилование ученицы. Преступление было совершено весной 2022 года.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители