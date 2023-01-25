Россиянка похитила собственного сына в Германии

Telegram-канал «112» пишет, что россиянка по имени Нэлли Бирюкова похитила собственного сына в Германии. По имеющейся информации, подростка пыталась забрать местная ювенальная служба. Женщина, как передает канал, совершила «операцию в духе голливудского боевика» и выкрала сына из приюта евангелической церкви Брауншвейга. После Бирюкова тайно улетела с мальчиком в Россию.

Подростка по имени Саша ювенальная служба забрала прошлым летом. В этот момент его матери не было дома. В качестве предлога для изъятия Саши служба представляла его частые опоздания в школу и периодические заболевания.

«112» подчеркивает, что матери не позволяли видеться с сыном на протяжении нескольких месяцев. Подросток в телефонных беседах утверждал, что в приюте его не только плохо кормят, но и запрещают говорить на русском языке.

Нэлли в день похищения сына приехала к нему на официально назначенное свидание. Однако затем она забрала Сашу и тайно уехала в аэропорт.

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