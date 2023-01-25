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3 минуты назад

«112»: россиянка похитила собственного сына в Германии

News.ru

Telegram-канал «112» пишет, что россиянка по имени Нэлли Бирюкова похитила собственного сына в Германии. По имеющейся информации, подростка пыталась забрать местная ювенальная служба. Женщина, как передает канал, совершила «операцию в духе голливудского боевика» и выкрала сына из приюта евангелической церкви Брауншвейга. После Бирюкова тайно улетела с мальчиком в Россию.

Россиянка похитила собственного сына в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подростка по имени Саша ювенальная служба забрала прошлым летом. В этот момент его матери не было дома. В качестве предлога для изъятия Саши служба представляла его частые опоздания в школу и периодические заболевания.

«112» подчеркивает, что матери не позволяли видеться с сыном на протяжении нескольких месяцев. Подросток в телефонных беседах утверждал, что в приюте его не только плохо кормят, но и запрещают говорить на русском языке.

Нэлли в день похищения сына приехала к нему на официально назначенное свидание. Однако затем она забрала Сашу и тайно уехала в аэропорт.

Ранее в Ростовской области осудили31-летнюю женщину, которая получала социальные выплаты от государства не только на настоящих, но и на несуществующих детей. Начиная с лета 2008 до весны 2022 года она незаконно получила выплаты на 2 млн 415 тысяч рублей.

Суд обязал женщину возместить государству ущерб, а также приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима после 2036 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Осужденная посчитала приговор слишком суровым и собралась его обжаловать.

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