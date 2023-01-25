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1 час назад

СМИ: два турецких судна повреждены в порту Херсона шрапнелью от взрыва снаряда

ТАСС

Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона из-за подрыва снаряда. Об этом в среду сообщает агентство Demirören (DHA) со ссылкой на представителя компании, управляющей одним из судов.

Два турецких судна получили повреждения при взрыве в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пострадали два судна - "Ферахназ" и "Тузла". На "Тузле", как сообщил представитель компании "Чакыроглу денизджилик" Хюсейин Чеби, после попадания осколков произошло возгорание.

"Ферахназ" стоит в порту Херсона уже около года. Как отметил Чеби, судно там застряло из-за боевых действий. По его словам, район порта подвергся обстрелу, но турецкие суда не были целями. Полученные повреждения не препятствуют судам двигаться своим ходом, если будет такая необходимость.

Никаких данных о возможных пострадавших или жертвах из числа членов экипажей компания не получала.

"Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. "Тузла" стояло у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только один человек, капитан. Он в безопасности", - сообщил Чеби.

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