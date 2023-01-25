Бывший редактор «Аншлага» найден мертвым в Москве

На севере Москвы прохожие обнаружили тело бывшего сценариста российской версии сериала «Мост» Дмитрия Курилова. Об этом сообщает агентство Regnum.

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Тело обнаружили у подъезда многоквартирного дома. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, а сотрудники полиции установили, что он проживал в том же доме, возле которого обнаружили тело.

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что данный гражданин проживал на 7-м этаже вместе с супругой», – сообщили в правоохранительных органах.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Дмитрию Курилову было 56 лет, за свою жизнь он успел поучаствовать в создании почти полусотни фильмов и сериалов, а также являлся редактором «Аншлага».