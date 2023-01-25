В Рязани тигр сбежал с частной территории

"По факту проживания [тигрицы] неоднократно проводились проверки полицией и Росприроднадзором, потому что животное дикое и с 1 января 2020 года таких животных содержать нельзя - запрещено по закону об ответственном отношении к животным. Но хозяину ее якобы подарили до этого времени, поэтому она оставалась жить у него", - сказали в правоохранительных органах, добавив, что "сейчас главное - поймать тигрицу".