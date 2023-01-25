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44 минуты назад

В Рязани тигр сбежал с частной территории

ТАСС

Тигр сбежал с частной территории в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГУ МЧС по региону.

В Рязани тигр сбежал с частной территории
Фото: ТАССТАСС

"Есть информация, что в Рязани сегодня сбежал тигр с частной территории", - сказал оперативный дежурный регионального главка.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, сбежала самка тигра, которая находилась у физического лица.

"По факту проживания [тигрицы] неоднократно проводились проверки полицией и Росприроднадзором, потому что животное дикое и с 1 января 2020 года таких животных содержать нельзя - запрещено по закону об ответственном отношении к животным. Но хозяину ее якобы подарили до этого времени, поэтому она оставалась жить у него", - сказали в правоохранительных органах, добавив, что "сейчас главное - поймать тигрицу".

Происшествия,Росприроднадзор,
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