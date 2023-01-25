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42 минуты назад

Названа причина стрельбы в Махачкале

Елена Прошина

Причиной стрельбы в Махачкале стали разборки между местными жителями. Об этом сообщает «Подъем».

Названа причина стрельбы в Махачкале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ТАСС, конфликт между местными жителями произошел на проспекте Расула Гамзатова. В какой-то момент 35-летний житель села Ингиши Мурад Абдулкадыров достал дробовик и произвел несколько выстрелов в двух своих оппонентов. Обоих мужчин госпитализировали в больницу. У одного выявили ранение грудной клетки, левого бедра и правой голени, у другого — перелом челюсти.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и принимают меры по задержанию стрелявшего.

Ранее полиция Махачкалы объявила план «Перехват» из-за мужчины, гулявшем по улицам города с дробовиком, который он направлял на прохожих и стрелял в воздух.

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