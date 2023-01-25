Мосгорсуд признал законным продление ареста Владимиру Кара-Мурзе

Мосгорсуд оставил под арестом до 12 февраля общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) по делу о распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

Кара-Мурза обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"). Следственный комитет считает, что публицист в ходе выступления в нижней палате Легислатуры (законодательный орган) американского штата Аризона безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине.

Кроме этого, в его отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ"). Ему вменяют в вину проведение конференции в поддержку политзаключенных, которая прошла в московском Сахаровском центре (признан иностранным агентом) 27 октября 2021 года. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией).