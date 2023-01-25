В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком

В Махачкале полиция объявила план «Перехват» из-за вооруженного дробовиком неизвестного мужчины, который направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Дагестан.

Отмечается, что мужчина разгуливал с оружием в руках по проспекту Расула Гамзатова.

Очевидцы оперативно обратились в правоохранительные органы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.