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51 минуту назад

В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком

Илья Родин

В Махачкале полиция объявила план «Перехват» из-за вооруженного дробовиком неизвестного мужчины, который направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Дагестан.

Отмечается, что мужчина разгуливал с оружием в руках по проспекту Расула Гамзатова.

Очевидцы оперативно обратились в правоохранительные органы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время полиция принимает меры к установлению личности и задержанию гражданина.

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