Пьяный россиянин провез на капоте машины полицейского и попал на видео

На Урале полицейские задержали пьяного водителя, который провез 200 метров на капоте своей машины инспектора ДПС. Видео погони за нарушителем опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как инспектор ДПС подходит к остановившейся машине, но затем автомобиль резко срывается с места, увозя на капоте полицейского. Начинается погоня, через некоторое время нарушитель останавливается.

На дороге в поселке Межозерном автомобиль Skoda Rapid привлек внимание патруля ДПС. Водитель проигнорировал требования гаишников остановиться. Погоню прервали пассажирки, которые заставили нарушителя притормозить, чем воспользовался ехавший на капоте полицейский.