Раскрыты обстоятельства смерти участницы «Дома-2» Кочервей

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Кочервей, тело которой ранее нашли в Финском заливе, попала в воду еще живой. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, точную причину смерти Кочервей установить не удалось, так как тело долгое время пробыло в воде.

Следователи намерены выяснить, как Кочервей оказалась в воде, установив людей, которые провели с ней последние часы ее жизни.

«Фонтанка» утверждает, что в организме девушки обнаружили следы наркотических веществ.

В августе 2022 года тело экс-участницы «Дома-2» обнаружили в Финском заливе.

Подруга Кочервей заявила каналу «360», что девушку преследовал некий мужчина и хотел с ней расправиться.