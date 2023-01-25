Раскрыты обстоятельства смерти участницы «Дома-2» Кочервей

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Кочервей, тело которой ранее нашли в Финском заливе, попала в воду еще живой. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, точную причину смерти Кочервей установить не удалось, так как тело долгое время пробыло в воде.
Следователи намерены выяснить, как Кочервей оказалась в воде, установив людей, которые провели с ней последние часы ее жизни.
«Фонтанка» утверждает, что в организме девушки обнаружили следы наркотических веществ.
В августе 2022 года тело экс-участницы «Дома-2» обнаружили в Финском заливе.
Подруга Кочервей заявила каналу «360», что девушку преследовал некий мужчина и хотел с ней расправиться.
Модель Олеся Малибу рассказывала «КП», что из-за угроз этого мужчины Кочервей уехала из Москвы в Санкт-Петербург.