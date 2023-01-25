В Домодедово пресекли попытку незаконно провезти кресты с бриллиантами

"Таможенники в Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов в ручной клади пассажирки, прибывшей из Дубая, - сообщили в пресс-службе. - Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через зеленый коридор гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн рублей".