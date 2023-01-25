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15 минут назад

В Домодедово пресекли попытку незаконно провезти кресты с бриллиантами на 13 млн рублей

ТАСС

Таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов, в сумме оценивающихся в 13 млн рублей, которые пыталась незаконно провезти в ручной клади пассажирка из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В Домодедово пресекли попытку незаконно провезти кресты с бриллиантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Таможенники в Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов в ручной клади пассажирки, прибывшей из Дубая, - сообщили в пресс-службе. - Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через зеленый коридор гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн рублей".

В ФТС отметили, что пассажирке следовало задекларировать провоз драгоценностей и уплатить таможенные платежи на 4 млн рублей. Сейчас она подозревается в контрабанде стратегических товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,
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