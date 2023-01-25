В Екатеринбурге директора музея оштрафовали за дискредитацию армии

Известно, что Игоря Пушкарева судили за пост в соцсети, где историк критиковал российскую спецоперацию на Украине. Он был опубликован сразу же после ее начала – тогда закон о запрете дискредитации еще не обсуждался. Тем не менее, полицейские обнаружили запись уже после его принятия. Суд должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но заседание перенесли из-за неявки полицейских.