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6 минут назад

В Екатеринбурге директора музея оштрафовали за дискредитацию армии

РИА "ФедералПресс"

Суд оштрафовал и. о. директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию российской армии. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

В Екатеринбурге директора музея оштрафовали за дискредитацию армии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Штраф [составит] 30 тыс. рублей», – рассказали там.

Известно, что Игоря Пушкарева судили за пост в соцсети, где историк критиковал российскую спецоперацию на Украине. Он был опубликован сразу же после ее начала – тогда закон о запрете дискредитации еще не обсуждался. Тем не менее, полицейские обнаружили запись уже после его принятия. Суд должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но заседание перенесли из-за неявки полицейских.

«Не согласен, буду опротестовывать», – лаконично прокомментировал корреспонденту «ФедералПресс» сам Пушкарев.

Происшествия,Игорь Пушкарев,
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