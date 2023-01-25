В Екатеринбурге директора музея оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал и. о. директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию российской армии. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.
«Штраф [составит] 30 тыс. рублей», – рассказали там.
Известно, что Игоря Пушкарева судили за пост в соцсети, где историк критиковал российскую спецоперацию на Украине. Он был опубликован сразу же после ее начала – тогда закон о запрете дискредитации еще не обсуждался. Тем не менее, полицейские обнаружили запись уже после его принятия. Суд должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но заседание перенесли из-за неявки полицейских.
«Не согласен, буду опротестовывать», – лаконично прокомментировал корреспонденту «ФедералПресс» сам Пушкарев.