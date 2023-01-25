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55 минут назад

В Якутии няня восемь дней издевалась над двумя мальчиками

Газета.Ruиещё 1

В Якутии няня избивала четырехлетнего мальчика и его двухлетнего брата. Об этом сообщает SakhaDay.

В Якутии няня восемь дней издевалась над двумя мальчиками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мать пострадавших детей рассказала, что после появления в их доме новой няни, которая приходила к ним два дня через два, мальчики стали нервными и плаксивыми. Заподозрив неладное, россиянка установила в доме скрытые камеры.

Оказалось, женщина запугивала и избивала детей, а также кричала на них матом. По словам матери, всего за восемь рабочих дней работнице удалось травмировать психику ее сыновей.

«Младший сын раньше спокойно снимал шортики и садился на горшок, а теперь просто не успевает и описывается на ходу. Я заметила, что у моих детей сильно изменилось поведение, появилась плаксивость. Обычно старший очень общительный, но на вопрос, обижала ли няня, молчал как партизан», — поделилась россиянка.

Кроме прочего, на теле мальчиков женщина обнаружила синяки и ссадины. По данным источника, мать уже написала заявление в полицию, а 24 января врачи сняли побои.

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