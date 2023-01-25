В Якутии няня восемь дней издевалась над двумя мальчиками

В Якутии няня избивала четырехлетнего мальчика и его двухлетнего брата. Об этом сообщает SakhaDay.
Мать пострадавших детей рассказала, что после появления в их доме новой няни, которая приходила к ним два дня через два, мальчики стали нервными и плаксивыми. Заподозрив неладное, россиянка установила в доме скрытые камеры.
Оказалось, женщина запугивала и избивала детей, а также кричала на них матом. По словам матери, всего за восемь рабочих дней работнице удалось травмировать психику ее сыновей.
«Младший сын раньше спокойно снимал шортики и садился на горшок, а теперь просто не успевает и описывается на ходу. Я заметила, что у моих детей сильно изменилось поведение, появилась плаксивость. Обычно старший очень общительный, но на вопрос, обижала ли няня, молчал как партизан», — поделилась россиянка.
Кроме прочего, на теле мальчиков женщина обнаружила синяки и ссадины. По данным источника, мать уже написала заявление в полицию, а 24 января врачи сняли побои.