В Якутии няня восемь дней издевалась над двумя мальчиками

«Младший сын раньше спокойно снимал шортики и садился на горшок, а теперь просто не успевает и описывается на ходу. Я заметила, что у моих детей сильно изменилось поведение, появилась плаксивость. Обычно старший очень общительный, но на вопрос, обижала ли няня, молчал как партизан», — поделилась россиянка.