Следователей обяжут закрывать дела с истекшим сроком давности

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая решает важную проблему: предоставляет возможность обвиняемым по делам с истекшим сроком привлечения к уголовной ответственности защитить свое честное имя.

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Следователей обяжут либо закрыть дело, по которому юридическое время ушло, либо передать дело в суд. Важный момент: в первом случае дело будет закрыто по хорошим для обвиняемого основаниям. То есть с человека снимут вину. Или, если следствие решит настаивать, все аргументы будут рассмотрены в ходе судебного процесса.

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Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предложенные поправки к УПК не позволят бесконечно долго держать обвиняемого в подвешенном состоянии по делам, по которым истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Дело в том, что далеко не всегда обвиняемые соглашаются на прекращение уголовного дела по истечении срока давности. Так как это не является реабилитирующим основанием. Проще говоря: пятно в биографии человека все равно остается.

По делам о тяжких преступлениях, когда срок давности вышел, у следствия будет год, чтобы его закрыть

Если же человек настаивает на своей невиновности, то может находиться бесконечно долго в статусе фигуранта уголовного дела, так как следствие может не прекращать дело по реабилитирующему основанию. Сам факт того, что он находится под следствием, тоже несет определенные негативные моменты, хотя де-юре гражданин на этом этапе и не признан виновным.

Владимир Груздев добавил, что ежегодно, по данным МВД, в остатке уголовных дел в среднем находится свыше 6,5 миллиона преступлений, расследования по ним приостановлены. При этом около 1,5 миллиона дел прекращается по истечении сроков давности. Далеко не всегда в этих делах обвиняемые установлены. Но в значительном числе дел есть фигуранты - подозреваемые или обвиняемые. И многие из них настаивают на своей невиновности.

Проект предполагает, что после того как сроки давности истекут, для следствия включится таймер. Допустим, если человек обвиняется в преступлении средней тяжести и отрицает вину, уголовное дело должно быть прекращено по реабилитирующему основанию - за непричастностью человека к преступлению - в течение трех месяцев после того, как истечет срок давности.

Председатель правления АЮР подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить высокий уровень гарантий прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию, и привести УПК в соответствие с правовой позицией Конституционного суда РФ.

"Инициатива будет способствовать повышению гарантий обеспечения прав и свобод наших граждан, прежде всего права на защиту своего честного имени", - резюмировал Владимир Груздев.

Советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Насонов отметил, что законопроект отражает положения презумпции невиновности.