Женщину и ее 12-летнего сына убили и сожгли в бане в Удмуртии

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36-летнюю женщину и ее 12-летнего сына жестоко убили и сожгли в бане в Удмуртии. Тела погибших были обнаружены во время тушения пожара в селе Люкшудья Завьяловского района. Предполагалось, что мать и сын стали жертвами пожара, однако эксперты выяснили, что причиной смерти погибших являются травмы головы.

После исследования тел выяснилось, что причиной смерти матери и ребенка стало не воздействие огня и дыма, а черепно-мозговые травмы. После получения данной информации уголовное дело было переквалифицировано с ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом 25 января сообщает РенТВ.

Сигнал о возгорании в бане при двухквартирном частном доме в селе Люкшудья поступил в экстренные службы ранним утром 24 января. Огонь полностью уничтожил пристройку к дому и часть самого дома на общей площади 70 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

При разборе завалов внутри сгоревшего помещения были найдены тела женщины и мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртской республике.

По неофициальным данным, погибшая женщина при жизни злоупотребляла алкоголем. Погибший мальчик учился в четвертом классе, по некоторым данным, ему было 10, а не 12 лет. Сожитель женщины в момент трагедии находился на работе.