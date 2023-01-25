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51 минуту назад

В российском регионе подросток изнасиловал спящую 14-летнюю девочку на чердаке

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге подросток изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом в среду, 25 января, сообщает «Фонтанка».

Российский подросток изнасиловал спящую 14-летнюю девочку на чердаке
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, вечером 24 января в полицию обратилась 65-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что школьница выпивала с приятелями на чердаке дома на Сестрорецкой улице. Потом девочка заснула, а один из друзей надругался над ней.

По факту произошедшего проводится проверка. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что под Омском двоих 17-летних подростков осудили на 3 года за изнасилование 14-летней девочки.

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