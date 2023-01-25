Российский подросток изнасиловал спящую 14-летнюю девочку на чердаке

В Санкт-Петербурге подросток изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом в среду, 25 января, сообщает «Фонтанка» .

По данным издания, вечером 24 января в полицию обратилась 65-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что школьница выпивала с приятелями на чердаке дома на Сестрорецкой улице. Потом девочка заснула, а один из друзей надругался над ней.