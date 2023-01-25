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48 минут назад

Подозреваемый в педофилии российский психолог пытался сбежать и погиб

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В Ленинградской области погиб психолог, пытавший сбежать при задержании по подозрению в педофилии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый в педофилии психолог пытался сбежать и погиб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром во вторник, 24 января, в деревне Мухоловка полицейские пришли за мужчиной. Однако он решил сбежать через крышу дома, но сорвался и упал с четвертого этажа.

Педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве

Погибший является основателем института биосенсорной психологии. Следователи установили, что летом он вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал «112». Во время обыска у него дома оперативники также нашли фотографии обнаженных людей, позирующих при детях.

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