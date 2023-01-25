Подозреваемый в педофилии психолог пытался сбежать и погиб

В Ленинградской области погиб психолог, пытавший сбежать при задержании по подозрению в педофилии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Утром во вторник, 24 января, в деревне Мухоловка полицейские пришли за мужчиной. Однако он решил сбежать через крышу дома, но сорвался и упал с четвертого этажа.