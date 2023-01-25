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31 минуту назад

Мошенники обеспечили сотни мигрантов поддельными документами в Москве

Мослентаиещё 2

Сотни незаконных мигрантов в Москве были обеспечены поддельными документами, изготовленными с помощью принтера и печатей, купленных в интернете. Организатор мошеннической схемы и двое его сообщников задержаны в Москве, сообщает МВД Медиа.

Мошенники обеспечили сотни мигрантов поддельными документами в Москве
Фото: МослентаМослента

«По версии полиции, с мая 2021 года с целью постановки на миграционный учет иностранцы обращались к подозреваемому за помощью. Тот в свою очередь распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии гражданина и вносил в них данные своих клиентов. Документ злоумышленник заверял поддельными печатями, приобретенными в интернете», — говорится в сообщении.

Заполненные формы мошенник отправлял своим сообщникам, они вносили фиктивную информацию в официальную информационную базу. Стоимость услуг, по предварительным данным, составляла от 4,5 до 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции. Фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее неизвестные налетчики напали на мигранта и отобрали у него миллионы рублей у кинотеатра «Киргизия» на востоке столицы.

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