Мошенники обеспечили сотни мигрантов поддельными документами в Москве

«По версии полиции, с мая 2021 года с целью постановки на миграционный учет иностранцы обращались к подозреваемому за помощью. Тот в свою очередь распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии гражданина и вносил в них данные своих клиентов. Документ злоумышленник заверял поддельными печатями, приобретенными в интернете», — говорится в сообщении.