Мошенники обеспечили сотни мигрантов поддельными документами в Москве

Сотни незаконных мигрантов в Москве были обеспечены поддельными документами, изготовленными с помощью принтера и печатей, купленных в интернете. Организатор мошеннической схемы и двое его сообщников задержаны в Москве, сообщает МВД Медиа.
«По версии полиции, с мая 2021 года с целью постановки на миграционный учет иностранцы обращались к подозреваемому за помощью. Тот в свою очередь распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии гражданина и вносил в них данные своих клиентов. Документ злоумышленник заверял поддельными печатями, приобретенными в интернете», — говорится в сообщении.
Заполненные формы мошенник отправлял своим сообщникам, они вносили фиктивную информацию в официальную информационную базу. Стоимость услуг, по предварительным данным, составляла от 4,5 до 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции. Фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Ранее неизвестные налетчики напали на мигранта и отобрали у него миллионы рублей у кинотеатра «Киргизия» на востоке столицы.