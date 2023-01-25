Два человека погибли при крушении самолета ВВС Филиппин

Двое пилотов погибли при крушении самолёта ВВС Филиппин в провинции Батаан.
«Самолёт филиппинских ВВС разбился в среду утром в городе Пилар в провинции Батаан, в результате чего погибли два пилота», — говорится в сообщении местного портала Inquirer со ссылкой на полицию.
Самолёт Marchetti SF260 обычно используется как военный учебно-тренировочный борт.
Очевидцы уточнили, что сначала самолёт пошёл на быстрое снижение, а потом упал на рисовое поле.
Полиция ещё не назвала имён жертв. Тела погибших доставили в похоронное бюро в Пилар.
Ранее самолёт, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение 15 января на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале.
Среди жертв четыре гражданина России.