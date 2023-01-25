Россиянин связал своего брата и оставил его замерзать в тундре

В Ямало-Ненецком автономном округе местный житель связал своего брата и бросил его замерзать в тундре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 января текущего года в селе Гыда Тазовского района. По данным ведомства, обмороженного россиянина со связанными руками и ногами нашли местные жители.

Вскоре пострадавшего госпитализировали с отморожением пальцев рук и обеих стоп, а также многочисленными ушибами и ссадинами. Позже правоохранители выяснили, что к преступлению причастен брат россиянина.

«Следствием установлено, что потерпевшего в тундровой местности в обездвиженном положении в условиях крайне низкой температуры воздуха оставил его родной брат. Действия старшего брата, направленные на убийство родственника, не были доведены по независящим от него обстоятельствам», — пояснили в пресс-службе ведомства.