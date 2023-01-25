Грузовое судно с пассажирами затонуло у берегов Японии

У берегов Японии затонуло грузовое судно. На его борту находилось 22 человека. Спасти удалось только двоих, остальных сейчас ищут спасатели, передает ТАСС.

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Судно было зарегистрировано в Гонконге, оно перевозило древесину, а моряками были граждане КНР и Мьянмы. Экипаж сообщил, что судно сильно накренилось и затапливается, после чего связь оборвалась.