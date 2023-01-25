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54 минуты назад

Грузовое судно из Гонконга затонуло у берегов Японии

Мир24

У берегов Японии затонуло грузовое судно. На его борту находилось 22 человека. Спасти удалось только двоих, остальных сейчас ищут спасатели, передает ТАСС.

Грузовое судно с пассажирами затонуло у берегов Японии
Фото: UnsplashUnsplash

Судно было зарегистрировано в Гонконге, оно перевозило древесину, а моряками были граждане КНР и Мьянмы. Экипаж сообщил, что судно сильно накренилось и затапливается, после чего связь оборвалась.

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Ранее туристическое судно, на борту которого находились девять человек, налетело на мель в районе островов Оки в японской префектуре Симанэ. В результате инцидента одна из пассажирок получила травму.

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